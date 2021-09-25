Победительница 11 сезона "Холостяка" Анна Богдан показала, куда улетела вместе со своим возлюбленным Михаилом Заливако
Как пишет Politeka.net, красотка регулярно делится с поклонниками подробностями из своей личной жизни. Она с удовольствием показывает свои путешествия, а также времяпровождение с «Холостяком».
В этот раз парочка укатила в одно из самых романтичных мест на планете. Богдан и Заливако отправились в Италию, решив посетить Венецию. Анна записала видео из поезда, рассказав поклонникам о своих планах.
«Еще час и мы будем в Венеции. Целый день сегодня проведем в Венеции. Я была в Италии уже много раз, но как-то не получалось у меня доехать до Венеции. Поэтому наконец-то я доберусь к этому городу. Мы недавно проехали Верону. Очень хотелось попасть на балкон Джульетты, но мы не успеем, потому что у нас еще много планов», - отметила Анна.
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Позже красотка показала, как они с Заливако наслаждаются отдыхом.
Напомним, что Анна Богдан рассказала, была ли знакома с Заливако до "Холостяка": "Очень не хотела...".
Еще Politeka писала, что Заливако с Анной Богдан уехали в путешествие за границу: "Все хотят...".
Также Politeka сообщала, что Анна Богдан устроила горячую тренировку с возлюбленным.