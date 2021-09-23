Переможниця "Холостяка" з Михайлом Заливако Анна Богдан показала, як разом з коханим відвідує спортзал

Як пише Politeka.net, Анна Богдан стала переможницею в останньому сезоні шоу" Холостяк " з Михайлом Заливако. Парочка після проекту успішно будує відносини і активно розвиває блоги в соціальній мережі в Instagram. Анна цього разу вирішила показати, як тренується в спортзалі з коханим.

На нових кадрах Анна була в спортивно міні-костюмі. На першому сторі красуня показала, як стрибає, тренуючи передню частину стегна.

"А тут на передню частину стегна", - написала Анна.

На другому сторі красуня качала ноги і руки. Поруч стояв Михайло, який показував, як потрібно робити дівчині вправу.

"Заливако увійшов в роль мого особистого тренера на всі 100", - написала красуня.

Після цього Анна сіла на велотренажер. Красуня крутила педалі, роблячи кардіо-вправу. Повз дівчину пройшов Михайло, який в руках тримав напій.

"А тепер кардіо", - написала красуня під сторі.

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