Переможниця 11-го сезону шоу "Холостяк" Анна Богдан розповіла про своє знайомство з Михайлом Заливако

Як передає Politeka.net, Анна Богдан є відомим блогером. Вона прославилася завдяки своїй участі в проєкті "Холостяк", де головним героєм був Михайло Заливако. Після шоу вони зберегли відносини і досі є парою.

Так, цього разу переможниця "Холостяка" опублікувала нове відео на своїй сторінці в Instagram. Анна часто відповідає на питання шанувальників, і вона вирішила розповісти, як познайомилася з Михайлом і чи була вона знайома з ним до проєкту "Холостяк".

"Ні, ми не були з Мішею знайомі до участі в проекті "Холостяк". У мене дуже часто запитують мою першу думку, мої перші думки, коли я побачила Мішу. Це було те, що я така " Фух, Слава богу, це хлопець, якого я не знаю!". Тому що я дуже не хотіла, щоб там був "Холостяк", з яким я вже знайома", - розповіла Ганна Богдан.

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