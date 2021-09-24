Переможниця першого сезону шоу "Холостячка" Анна Богдан розповіла про нову подорож зі своїм коханим Михайлом Заливако

Як відомо, пара залишилася разом після завершення телевізійного проекту, і тепер радує шанувальників спільними знімками в соцмережах. Як пише Politeka.net, у новому пості Богдан розповіла, що вони з Заливако вирушили у нову подорож.

"І знову подорожі. Ми нарешті вирушили разом з Мішейв це місто, яке так популярне серед туристів з усього світу. Але чому ж всі хочуть потрапити сюди?", - написала Анна.

Вона вирішила подражнити передплатників, опублікувавши цілий ряд підказок про місто, куди вони вирушили. Судячи з інших кадрів в їх з Заливако соцмережах, мова йде про Мілан.

Богдан також поділилася новими фото з коханим. На них парочка позує зі щасливими посмішками, сидячи поруч з байком.

Шанувальники Заливако і Богдан не змогли пройти повз цього поста.

"Не знаю куди. Ну гарного відпочинку", "красуня", "не очікувала кінцівку Холостяка, але.... Як виявилося зустрічі трапляються на небесах. Хлопці ви дійсно красива і гармонійна пара. АГОНЬ", "які ви Класні! Такі теплі атмосферні фото", "неймовірні", - пишуть люди.

Нагадаємо, переможниця "Холостяка" Богдан влаштувала гаряче тренування з Заливако.

Як повідомляла Politeka, Анна Богдан зізналася, чи дійсно була знайома з Заливако до "Холостяка".

Також Politeka писала, що "холостяка" Заливако помітили з Ганною Богдан в РАГСі.