Победительница 11 сезона "Холостяка" Анна Богдан отправилась на роскошный отдых вместе с Михаилом Заливако

Анна Богдан несколько дней назад уехала вместе с Михаилом Заливако на отдых, где хорошо проводит время. Пара также успевает устраивать совместные фотосессии и удивляет живописными селфи по вечерам.

В этот раз Михаил и Анна отправились на насыщенную экскурсию, о чем сама Богдан сообщила в Инстаграм.

«Сегодня мы на экскурсии, здесь очень красиво, невозможно передать словами просто. Такие виды… Поэтому сейчас гуляем, фотографируемся, наслаждаемся видами», - высказывается Анна на фоне красивых пейзажей и озера.

Напомним, вилла Карлотта в Тремеццо ‒ популярное среди туристов место. Особняк был построен в конце XVII века по заказу маркиза Джорджо Клеричи; но своего максимального блеска вилла достигла при Джан Баттисте Соммариве, ее следующем владельце, который превратил сад в необычный романтический парк.

Как известно, Анна Богдан является известным блогером на просторах социальной сети Инстаграм. Она прославилась благодаря своему участию в проекте "Холостяк", где главным героем был Михаил Заливако. После шоу они сохранили отношения и до сих пор являются парой.

Ранее Анна опубликовала новое фото на своей странице в Инстаграм. На кадре она обнимается со своим избранником - Михаилом Заливако. Под фото она рассказала, что сегодня "Холостяк" празднует день Рождения, ему исполняется 32 года.

Напомним, что Анна Богдан рассказала, была ли знакома с Заливако до "Холостяка": "Очень не хотела...".

Еще Politeka писала, что Заливако с Анной Богдан уехали в путешествие за границу: "Все хотят...".

Также Politeka сообщала, что Анна Богдан устроила горячую тренировку с возлюбленным.