Победительница 11-го сезона шоу «Холостяк» Анна Богдан рассказала о своем путешествии на озеро с загадочными чудовищем
Как известно, после финала 11-го сезона «Холостяка» его главный герой Михаил Заливако продолжил встречаться с победительницей проекта Анной Богдан. Несмотря на постоянные подколы о «контракте», пара выглядит счастливый и много путешествует вместе.
На этот раз влюбленные отправились в одну из самых романтичных стран – Италию. Как пишет Politeka.net, в новом посте на своей странице в Инстаграм Богдан рассказала о визите на озеро Комо.
«Озеро Комо заслуженно считают одним из самых красивых мест на земле… Комо можно увидеть в фильмах «Звёздные войны», «Казино Рояль», «Двенадцать друзей Оушена» и во многих других… А также ходит легенда, что на озере был замечен динозавр, поэтому в озере купаются в основном туристы…Его прозвали Лариозавром», - рассказала о местной достопримечательности Анна, которая, к слову, работает в сфере туризма.
Девушка также поделилась снимками, сделанными на фоне озера и гор. На одном из фото она позировала, широко распахнув рот в счастливой улыбке.
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Поклонники Анны не смогли пройти мимо ее поста.
«О, динозавр», «Какие волосы красивые», «Красотка», - пишут люди.
Напомним, победительница "Холостяка" Богдан отправилась на роскошную виллу вместе с Заливако.
Как сообщала Politeka, победительница "Холостяка" Богдан в объятиях Заливако объявила о важном событии.
Также Politeka писала, что "холостяк" Заливако нарвался на колкости из-за фото с Анной Богдан на отдыхе.