Переможниця 11 сезону "Холостяка" Анна Богдан вирушила на Розкішний відпочинок разом з Михайлом Заливако

Анна Богдан кілька днів тому поїхала разом з Михайлом Заливако на відпочинок, де добре проводить час. Пара також встигає влаштовувати спільні фотосесії і дивує мальовничими селфі вечорами.

Цього разу Михайло і Анна вирушили на насичену екскурсію, про що сама Богдан повідомила в Instagram.

"Сьогодні ми на екскурсії, тут дуже красиво, неможливо передати словами просто. Такі види ... тому зараз гуляємо, фотографуємося, насолоджуємося видами», - висловлюється Анна на тлі красивих пейзажів і озера.

Нагадаємо, вілла Карлотта в Тремеццо-популярне серед туристів місце. Особняк був побудований в кінці XVII століття на замовлення Маркіза Джорджо Клерічі; але свого максимального блиску вілла досягла при Джан Баттіста Соммаріві, її наступному власнику, який перетворив сад в незвичайний романтичний парк.

Як відомо, Анна Богдан є відомим блогером на просторах соціальної мережі Instagram. Вона прославилася завдяки своїй участі в проекті" Холостяк", де головним героєм був Михайло Заливако. Після шоу вони зберегли відносини і досі є парою.

Раніше Анна опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрі вона обіймається зі своїм обранцем - Михайлом Заливако. Під фото вона розповіла, що сьогодні "Холостяк" святкує день народження, йому виповнюється 32 роки.

Нагадаємо, що Ганна Богдан розповіла, чи була знайома з Заливако до "Холостяка": "дуже не хотіла...".

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