Переможниця 11-го сезону шоу "Холостяк" з Михайлом Заливако Анна Богдан заговорила про важливу подію

Як передає Politeka.net, Анна Богдан є відомим блогером на просторах соціальної мережі Instagram. Вона прославилася завдяки своїй участі в проєкті" Холостяк", де головним героєм був Михайло Заливако. Після шоу вони зберегли відносини та досі є парою.

Так, цього разу Анна Богдан опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрі вона обіймається зі своїм обранцем - Михайлом Заливако. Під фото вона розповіла, що сьогодні "Холостяк" святкує день народження, йому виповнюється 32 роки.

"Сьогодні дуже незвичайний день. І це не тому що на вулиці хороша погода, не тому що ми в новому місці або в іншій країні! А тому, що сьогодні ДЕНЬ народження, мого 🧸 @kanyeeebear

Всі мої привітання були сказані йому особисто, підкріплені обнімашкамі 🤗 і целовашкамі.", — зізналася Анна Богдан.

Шанувальники засипали привітаннями Михайла й Анну: "З іменинником", "З Днем народження! Щастя Вам і любові!", "Вітаю 🥳 ви класна ПАРА !!!!", "Ви найкращі! Вітаю", "Міші всього найкращого, як же ви жили раніше один без одного?".

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