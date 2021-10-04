Михаил Заливако, который был главным героем 11 сезона шоу «Холостяк» получил травму во время отдыха в столичном ресторане.

Как пишет Politeka.net, об этом харьковский бизнесмен сообщил на своей странице в Инстаграм.

Сперва Михаил показал салфелку с пятнами крови и коротко написал «Вечер пятницы».

Затем Заливако объяснил, что произошло. Оказалось, в баре, где он отдыхал, «есть очень удобные крючки в туалете, поэтому если у кого есть белье повесить, что-нибудь еще, себя, например…».

Далее Заливако обратился к фолловерам уже с заклеенной пастырем раной на лбу.

«Залатали царапину. Как говориться, на голове сечки от бабушкиной печки. Всем, будьте осторожны. Смотрите под ноги, над головой, в сторону», - сказал он.

Напомним, совсем недавно Михаил вместе со своей избранницей Анной Богдан наслаждались отдыхом в Италии и Швейцарии.

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