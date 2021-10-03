Участница "Холостяка" с Михаилом Заливако Юля "Зайка" порадовала кадрами из отдыха

Юлия прославилась благодаря скандальному поведению на «Холостяке». Сначала необычное поведение на шоу привлекло к ней внимание, затем уход из проекта и даже возвращение. Проигрыш и бурные слезы сделали Юлию звездой и много недель фанаты шоу обсуждали этот момент.

После этого девушка «отличилась» фальшивой свадьбой с телеведущим, однако быстро поспешила оправдаться. Сейчас девушка улетела на отдых с подругой и не отказывает себе в счастливых кадрах с ней у бассейна.

Стройная Юлия постаралась подчеркнуть формы выгодным ракурсом и покрутилась на камеру, распустив длинные волосы. По словам девушки, даже во время шоу из-за стресса она худела, поэтому теперь просто поддерживает нужную форму и следит за собой.

Также ранее Юлия выложила несколько кадров с презентации, на которых позирует в компании молодого красавца, который, видимо, помогал ей в воплощении мечты.

На кадрах видно, что для мероприятия красотка выбрала стильное темное платье с мелким узором и прозрачными ставками, этот наряд подчеркнул изящную фигурку и упругое декольте девушки.

Напомним, Участница "Холостяка" Юля "Зайка" хвастнула стилем и рассказала о своих заработках: "Прибыль приносят…".

Как сообщала Politeka, Финалистка "Холостяка" Юля "Зайка" похвасталась, как ухажер вымаливает у нее прощение: "Дать ему второй шанс?".

Также Politeka писала, что Экс-фаворитка "Холостяка" Заливако Юля "Зайка" неожиданно засветилась на конкурсе красоты: "Мне посчастливилось".