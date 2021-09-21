Известная блогерша Юлия "Зайка" Бельченко рассказала о своих доходах

Как сообщает Politeka.net, участница шоу "Холостяк" с Михаилом Заливако Юлия Бельченко ("Зайка") часто радует фолловеров яркими публикациями в своем Instagram. Так, этот раз красотка порадовала фанатов яркими кадрами из путешествия в Италию, а в подписи к ним рассказала о своей работе и заработке.

На новых фотографиях Юлия запечатлена на прогулке в удивительном месте среди гор и моря. Перед камерой она появилась в стильном и элегантном образе – на ней светлые джинсы и серий свитер с воротником, а сверху она накинула модное серое пальто, а завершает образ белоснежная сумочка. Волосы девушки распущены и аккуратно уложены, а на ее лице легкий макияж и загадочный вид.

В подпсии к фотографиям Юля рассказала, что работает smm-специалистом, еще и сама преподает курсы, как стать таким работником. "Почему smm-специалист самая востребованная удаленная профессия сейчас? Чтобы бизнес выживал, нужна прибыль. Прибыль приносят клиенты. Клиенты сидят в Instagram. Процент компаний, которые используют социальные сети для своего продвижения, растет каждый год. Именно поэтому востребованность квалифицированных SMM-специалистов увеличивается", - рассказала Бельченко.

Напомним, Отвергнутая "Холостяком" Заливако Юля "Зайка" честно рассказала о жизни после шоу: "Бедная, несчастная...".

Как сообщала Politeka, Звезды "Холостячки" и "Холостяка" Тригубенко и "Зайка" честно рассказали, о чем жалеют: "Психика пошатывается".

Также Politeka писала, что Экс-фаворитка "Холостяка" Заливако высказала накипевшее и объявила о своем решении: "Я не милая Зайка".