Избранница "Холостяка-11" Михаила Заливако, Анна Богдан, посоветовала список фильмов, подкрепив запись красивыми фото в вечернем образе при макияже.

Победительница шоу "Холостяк" завоевала большую популярность в Сети, пишет Politeka.net. Сейчас на страницу Анны подписаны 293 тысячи пользователей Сети.

В Инстаграм девушка делится личным, и часто общается с подписчиками.

В этот раз Анна Богдан посоветовала на просмотр несколько фильмов, подкрепив запись красивым снимком в вечернем платье с макияжем. Красотка в таком виде позировала на полу возле ванны.

"Что посмотреть этим вечером 📺?

Иногда мы с вами тратим больше времени на подбор фильма, чем на его просмотр🎬. Если Вы также ломаете голову, подбирая фильм: по жанру, по отзывам, по актерскому составу и так чтобы сюжет был незаезженным и чтобы был интересный финал - ловите подборку кинолент от меня🔝:



📽️Лица в толпе

🎥Остров проклятых

📽️Игра

🎥Дом грез

📽️Исчезнувшая

🎥Невидимый гость

📽️Мотылёк

🎥Девушка с татуировкой дракона

📽️Обитель проклятых

🎥Девушка в поезде



Какого фильма, по вашему мнению, не хватает в этом топе?🎬", - написала красотка.

Пользователи сети сделали комплименты избраннице Заливако, а также написали свои любимые картины.

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