Избранница "Холостяка-11" Михаила Заливако, Анна Богдан, посоветовала список фильмов, подкрепив запись красивыми фото в вечернем образе при макияже.
Победительница шоу "Холостяк" завоевала большую популярность в Сети, пишет Politeka.net. Сейчас на страницу Анны подписаны 293 тысячи пользователей Сети.
В Инстаграм девушка делится личным, и часто общается с подписчиками.
В этот раз Анна Богдан посоветовала на просмотр несколько фильмов, подкрепив запись красивым снимком в вечернем платье с макияжем. Красотка в таком виде позировала на полу возле ванны.
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"Что посмотреть этим вечером 📺?
Иногда мы с вами тратим больше времени на подбор фильма, чем на его просмотр🎬. Если Вы также ломаете голову, подбирая фильм: по жанру, по отзывам, по актерскому составу и так чтобы сюжет был незаезженным и чтобы был интересный финал - ловите подборку кинолент от меня🔝:
📽️Лица в толпе
🎥Остров проклятых
📽️Игра
🎥Дом грез
📽️Исчезнувшая
🎥Невидимый гость
📽️Мотылёк
🎥Девушка с татуировкой дракона
📽️Обитель проклятых
🎥Девушка в поезде
Какого фильма, по вашему мнению, не хватает в этом топе?🎬", - написала красотка.
Пользователи сети сделали комплименты избраннице Заливако, а также написали свои любимые картины.
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