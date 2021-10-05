Анна Богдан показала, как над собой поработала

Избранница "Холостяка-11" Михаила Заливако, Анна Богдан, устроила яркую фотосессию в разных нарядах. Нельзя не отметить красивую фигуру девушки.

Анна Богдан впечатляет фигурой в любой одежде, пишет Politeka.net. Однако так было не всегда - было время, когда Анна поправлялась на 16 килограммов.

Девушка рассказала, что "налегала" на сладкое после болезненного развода с Андреем Богданом, бывшим главой Офиса президента Украины.

Благодаря здоровому питанию, тренировкам и массажам девушке удалось прийти в форму. Сейчас красотка выглядит идеальной в любом наряде.

В частности, звезда Инстаграм устроила фотосессию в красивых нарядах, а кадры опубликовала в своем Инстаграм.

На фото избранница Заливако позировала в коротком шелковом платье, которое идеально подчеркнуло ее красивую фигуру, а благодаря длине можно было рассмотреть идеальные ножки.

Также девушка позировала в шортах, демонстрируя свою растяжку.

Черное платье отлично смотрелось на Анне Богдан, а вырез на спине придал пикантности образу.

В плаще и сапогах девушка выглядела стильно, прекрасным завершением образа стали крупные очки.

В общем, кадры получились очень эффектными.

Напомним, избранница "Холостяка" Заливако Анна Богдан в невесомом платье-ночнушке соблазнила силуэтом

Как сообщала Politeka, "холостяк" Михаил Заливако уехал из киевского бара с травмой головы

Также Politeka писала, победительница "Холостяка" Богдан в объятиях Заливако объявила о важном событии