Избранница героя 11 сезона "Холостяка" Михаила Заливако, Анна Богдан, приняла участие в стильной фотосессии, поразив точеной фигуркой.
Как сообщает Politeka.net, после участия в шоу «Холостяк» популярность Богдан резко возросла. Сегодня девушка не только зарабатывает на рекламе в Инстаграм, но также снимается в рекламе. При этом красотка продолжает строить отношения с Михаилом Заливако, который выбрал ее в финале шоу. Парочка много путешествует, показывая поклонникам свою личную жизнь.
На свежих фото, которые появились в Инстаграм у Богдан, она предстала в очень эффектных образах, продемонстрировав идеальную фигуру. Как известно, вместе с Заливако Анна начала заниматься спортом, что прекрасно отразилось на ее формах.
На одном снимке Богдан позировала в черном боди и длинных роскошных ботфортах на каблуках. На фтором фото Анна набросила на себя стильный черный тренч, дополнив образ солнцезащитными очками. Выглядела девушка превосходно.
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Как сообщала Politeka, Анна Богдан очаровала платьями, которые выбрала для фотосессии: идеальная фигура.
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