Избранница героя 11 сезона "Холостяка" Михаила Заливако, Анна Богдан, приняла участие в стильной фотосессии, поразив точеной фигуркой.

Как сообщает Politeka.net, после участия в шоу «Холостяк» популярность Богдан резко возросла. Сегодня девушка не только зарабатывает на рекламе в Инстаграм, но также снимается в рекламе. При этом красотка продолжает строить отношения с Михаилом Заливако, который выбрал ее в финале шоу. Парочка много путешествует, показывая поклонникам свою личную жизнь.

На свежих фото, которые появились в Инстаграм у Богдан, она предстала в очень эффектных образах, продемонстрировав идеальную фигуру. Как известно, вместе с Заливако Анна начала заниматься спортом, что прекрасно отразилось на ее формах.

На одном снимке Богдан позировала в черном боди и длинных роскошных ботфортах на каблуках. На фтором фото Анна набросила на себя стильный черный тренч, дополнив образ солнцезащитными очками. Выглядела девушка превосходно.

Напомним, что Анна Богдан помогла украинцам, поделившись подборкой фильмов: "Если вы ломаете голову...".

Как сообщала Politeka, Анна Богдан очаровала платьями, которые выбрала для фотосессии: идеальная фигура.

Также Politeka писала, что Заливако признался, от чего его "излечила" возлюбленная: "Могу психовать и...".