Головний герой 11-го сезону шоу "Холостяк" Михайло Заливако розповів про свою проблему, яку "вилікувала" його кохана Анна Богдан.

Як відомо, після "Холостяка" підприємець з Харкова продовжив будувати відносини з переможницею проекту Ганною Богдан. Зараз пара живе разом і багато подорожує, насолоджуючись товариством один одного.

Як пише Politeka.net, в новому образі на своїй сторінці в Instagram Заливако розповів про те, як його змінили ці відносини. Так, бізнесмен зізнався, що завжди не любив фотографуватися, проте через свою нову супутницю він взяв участь вже в двох фотосесіях.

"Я не знаю, як я в них опиняюся, з тим, що не сильно люблю фотографуватися. Їй це вдається і мабуть з Анею у мене пройде ця дурниця, коли я можу психувати під час і прям біситися, коли робиться фото", - розповів Михайло.

Він вважає, що в багатьох парах партнери можуть впливати один на одного, допомагаючи впоратися з деякими проблемами або недоліками.

"Упевнений, що при правильному підході в парі, можна ось такі ось косяки один-одного безболісно «лікувати». Може хтось скаже, що це дрібниця, але схожих пріколдесов у всіх вистачає. Це мій", - додав Заливако.

Він також поділився кадрами з тієї самої фотосесії з Анною. На фото вони романтично прогулюються лісом і виглядають по-справжньому закоханими.

Нагадаємо, переможниця "Холостяка" Богдан полегшила життя українцям, зробивши добірку фільмів.

Як повідомляла Politeka, "холостяк" Михайло Заливако виїхав з київського бару з травмою голови.

Також Politeka писала, що переможниця "Холостяка" Богдан і Заливако здивували відповіддю, коли весілля.