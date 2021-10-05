Обраниця "Холостяка-11" Михайла Заливако, Анна Богдан, влаштувала яскраву фотосесію в різних нарядах. Не можна не відзначити красиву фігуру дівчини.
Анна Богдан вражає фігурою в будь-якому одязі, пише Politeka.net. Однак так було не завжди - був час, коли Анна поправлялася на 16 кілограмів.
Дівчина розповіла, що "налягала" на солодке після болісного розлучення з Андрієм Богданом, колишнім главою Офісу президента України.
Завдяки здоровому харчуванню, тренуванням і масажам дівчині вдалося прийти у форму. Зараз красуня виглядає ідеальною в будь-якому вбранні.
Зокрема, зірка Instagram влаштувала фотосесію в гарних нарядах, а кадри опублікувала в своєму Instagram.
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На фото обраниця Залівако позувала в короткому шовковому платті, яке ідеально підкреслило її красиву фігуру, а завдяки довжині можна було розглянути ідеальні ніжки.
Також дівчина позувала в шортах, демонструючи свою розтяжку.
Чорна сукня відмінно виглядала на Анні Богдан, А виріз на спині надав пікантності образу.
У плащі і чоботях дівчина виглядала стильно, прекрасним завершенням образу стали великі окуляри.
Загалом, кадри вийшли дуже ефектними.
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