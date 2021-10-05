Обраниця "Холостяка-11" Михайла Заливако, Анна Богдан, порадила список фільмів, підкріпивши запис красивими фото у вечірньому образі при макіяжі.
Переможниця шоу "Холостяк" завоювала велику популярність в мережі, пише Politeka.net. Зараз на сторінку Анни підписані 293 тисячі користувачів мережі.
В Instagram дівчина ділиться особистим, і часто спілкується з підписниками.
Цього разу Анна Богдан порадила на перегляд кілька фільмів, підкріпивши запис красивим знімком у вечірній сукні з макіяжем. Красуня в такому вигляді позувала на підлозі біля ванни.
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"Що подивитися цього вечора?
Іноді ми з вами витрачаємо більше часу на підбір фільму, ніж на його перегляд🎬. Якщо ви також ламаєте голову, підбираючи фільм: за жанром, за відгуками, за акторським складом і так щоб сюжет був незаїждженим і щоб був цікавий фінал - ловіть добірку кінострічок від мене🔝:
📽️Обличчя в натовпі
🎥Острів проклятих
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📽️Зниклий
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📽️Обитель проклятих
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Якого фільму, на вашу думку, не вистачає в цьому топі?🎬 ",- написала красуня.
Користувачі Мережі зробили компліменти обраниці Заливако, а також написали свої улюблені картини.
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