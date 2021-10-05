Обраниця "Холостяка-11" Михайла Заливако, Анна Богдан, порадила список фільмів, підкріпивши запис красивими фото у вечірньому образі при макіяжі.

Переможниця шоу "Холостяк" завоювала велику популярність в мережі, пише Politeka.net. Зараз на сторінку Анни підписані 293 тисячі користувачів мережі.

В Instagram дівчина ділиться особистим, і часто спілкується з підписниками.

Цього разу Анна Богдан порадила на перегляд кілька фільмів, підкріпивши запис красивим знімком у вечірній сукні з макіяжем. Красуня в такому вигляді позувала на підлозі біля ванни.

"Що подивитися цього вечора?

Іноді ми з вами витрачаємо більше часу на підбір фільму, ніж на його перегляд🎬. Якщо ви також ламаєте голову, підбираючи фільм: за жанром, за відгуками, за акторським складом і так щоб сюжет був незаїждженим і щоб був цікавий фінал - ловіть добірку кінострічок від мене🔝:



📽️Обличчя в натовпі

🎥Острів проклятих

📽️Гра

🎥Будинок мрій

📽️Зниклий

🎥Невидимий гість

📽️Метелик

🎥Дівчина з татуюванням дракона

📽️Обитель проклятих

🎥Дівчина в поїзді



Якого фільму, на вашу думку, не вистачає в цьому топі?🎬 ",- написала красуня.

Користувачі Мережі зробили компліменти обраниці Заливако, а також написали свої улюблені картини.

Нагадаємо, що Богдан заговорила про роботу і вирішила дати українцям пораду

А ще Politeka писала, що "Холостяка" Заливако помітили з Ганною Богдан у РАГСі

Також Politeka повідомляла, що Богдан зважилася на новий експеримент із зовнішністю, яка вона тепер