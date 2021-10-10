Возлюбленной Михаила Заливако, победительнице шоу "Холостяк" Анне Богдан, досталось дома от своенравной подружки, кадры облетели Сеть.

28-летняя девушка, на которую свалилась небывалая слава после финала "Холостяка", активно ведет свой Инстаграм, "отчитываясь" перед публикой, где была и что делала. В своих новых "сториз" Аня показала, как они с Мишей побывали в зоопарке, передает Politeka.net.

Парочка остановилась у вольера с медведем и клетки с сурикатами. Кроме того, они вдоволь повеселились просто гуляя за городом.

Но по возвращении домой Богдан ждал сюрприз и собственный "зоопарк". Возлюбленная "Холостяка" засняла, как нежится в кровати со своей пушистой подружкой кошкой.

"Ругается, что на два дня уехали", - последней не сильно понравился длительный отъезд хозяев, поэтому она выказала недовольство тем способом, которым умеет - укусив хозяйку за нос.

"Ай, кусаешься? Соскучилась?", - дурачилась с кошкой Аня.

Как известно, Богдан и Заливако стали жить вместе в столице буквально сразу же после финала "Холостяка". Сначала Миша был против переезда из родного Харькова в Киев, но в итоге пошел на компромисс.

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