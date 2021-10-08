Главный герой одного из сезонов романтического реалити-шоу Михаил Заливако показал чувственные кадры из новой фотосессии с возлюбленной Анной Богдан

Как сообщает Politeka.net, в последнем сезоне романтического реалити "Холостяк" сложилась красивая пара Михаила Заливако и Анны Богдан. После проекта пара начала жить вместе, они много путешествуют и выставляют свою жизнь напоказ в соцсетях.

Так, в этот раз Миша опубликовал в своем Instagram романтичные черно-белые фото с Анной, на которых они позируют, лежа на земле в высокой сухой траве. На снимках они выглядят счастливыми, улыбаются и обнимаются.

Заливако не подписал свою публикацию, зато поклонники тут же принялись комментировать их новые фото с Богдан: "Вы идеально друг другу подходите. Очень красивые. Мне кажется Аня стала ещё краше", "Классные!", "Красивые", "Классная фотка", "Очень чувственные фото", "Очень красивое фото, конечно же после Вас, ребята", "Крутые фото", "Очень красиво", "Очень красиво", "Очень классные", "Что-то мне подсказывает, что на счет своих приколов и нелюбви к фоткам ты очень прибеднялся".

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