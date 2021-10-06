"Холостяк" Михаил Заливако показал страстные кадры на мосту в Венеции с победительницей проекта Анной Богдан.

Как передает Politeka.net, Михаил Заливако является предпринимателем из Харькова, он известен как участник 11-ого сезона шоу "Холостяк". Там они познакомились с бывшей женой Андрея Богдана - Анной Богдан. Сейчас Михаил и Анна встречаются.

Так, на этот раз на своей странице в Инстаграм Михаил Заливако опубликовал новое видео. На кадрах он показывает достопримечательности города Венеция, который находится в Италии. Туда он отправился со своей избранницей Анной Богдан и другом.

"А дальше коротко о нашем дне в Венеции", — заинтриговал Михаил Заливако.

На одном из кадров он показал, как они с Анной Богдан стоят на мосту над водой, и между зданий держаться за руки. В какой-то момент они начинают страстно целоваться.

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