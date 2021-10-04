Блогерыня и одна из участниц популярного телешоу "Холостяк" с Михаилом Заливако Юлия "Зайка" Бельченко, которая смогла дойти до финала, похвасталась, как отдыхает на заграничном курорте.

Как сообщает Politeka.net, Юлия Бельченко стала популярным отечественным блогером после участия в шоу "Холостяк". "Зайка" дошла до финала, но не смогла завоевать сердце мужчины-мечты Михаила Заливако, который отдал предпочтение Анне Богдан. Но за Юлей теперь следят сотни тысяч украинцев в соц.сети Instagram , где девушка регулярно делится кадрами из личной жизни.

На новом видео, которое Бельченко опубликовала в сторис, блогерша была в мининиатюрном купальнике на веревочках. Звезда эффектно вышла из бассейна, показывая впечатляющую фигурку. Легко можно увидеть и загар, который успела обрести Бельченко на отдыхе в Египте.

"Хорошо видно по белым полоскам, как загорела", - написала Юлия над кадрами, которые сопроводила красивой музыкой.

Напомним, бывшая фаворитка "Холостяка" Заливако блогерша Юля "Зайка" игриво покрутилась в миниатюрном купальнике у бассейна

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