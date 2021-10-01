Участница шоу "Холостяк" с Михаилом Заливако Юлия "Зайка" Бельченко показала себя в новом образе

Как пишет Politeka.net, Юлия "Зайка" стала популярным блогером после проекта "Холостяк", где не стала победительницей проекта, но раскрутила свою страничку в Инстаграм. Теперь сотни тысяч фанатов следит за Бельченко в социальной сети, где Юлия часто делится с фанатами новыми фото.

Недавно "Зайка" отправилась в Египет, где отдыхает со своей подружкой. Юлия в сторис показала, как отдыхает на курорте. Бельченко на фото была в бикини, демонстрируя роскошные формы.

На еще одном стори Юлия показала подружку. Девушка была накрыта полотенцем.

"В домике", - написала Бельченко.

А на следующем сторис на Юлии была накинута сверху белая простыня, оставив только стройные ножки открытые.

"Юлия Бельченко в домике", - подписала фотографию подружка.

"У Юли в стори я тоже в домике", - отметила "Зайка".

Напомним, экс-фаворитка "Холостяка" Заливако Юля "Зайка" показала идеальную фигурку на отдыхе

А еще Politeka сообщала, что отвергнутая Заливако Юля "Зайка" после "Холостяка" появилась в компании молодого красавца

Также Politeka писала, что участница "Холостяка" Юля "Зайка" хвастнула стилем и рассказала о своих заработках



