Участница шоу "Холостяк" с Михаилом Заливако Юлия "Зайка" Бельченко показала себя в новом образе
Как пишет Politeka.net, Юлия "Зайка" стала популярным блогером после проекта "Холостяк", где не стала победительницей проекта, но раскрутила свою страничку в Инстаграм. Теперь сотни тысяч фанатов следит за Бельченко в социальной сети, где Юлия часто делится с фанатами новыми фото.
Недавно "Зайка" отправилась в Египет, где отдыхает со своей подружкой. Юлия в сторис показала, как отдыхает на курорте. Бельченко на фото была в бикини, демонстрируя роскошные формы.
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На еще одном стори Юлия показала подружку. Девушка была накрыта полотенцем.
"В домике", - написала Бельченко.
А на следующем сторис на Юлии была накинута сверху белая простыня, оставив только стройные ножки открытые.
"Юлия Бельченко в домике", - подписала фотографию подружка.
"У Юли в стори я тоже в домике", - отметила "Зайка".
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