Известная блогерша Юля Бельченко поделилась кадрами с отдыха, сверкнув идеальной фигурой

Как сообщает Politeka.net, участница реалити-шоу "Холостяк" Юля "Зайка", которая прославилась после участия в проекте, хоть и не стала победительницей, зато собрала огромную аудиторию в своем Instagram, которую теперь часто радует яркими публикациями. Недавно красотка оправилась на отдых в Египет и показала в сторис кадры своего отпуска.

Сначала Юля выложила снимки из самолета по дороге в Египет, куда отправилась с подругой. Затем она показала кадры из отеля, на которых позирует в роскошном стильном образе. Как видно, перед камерой красотка появилась в модном сером костюме, под пиджаком которого видно узкий белый топ. Этот наряд красиво подчеркнул изящную фигурку девушки. Ее волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий макияж и милая улыбка.

Также Бельченко показала, как выглядит их с подругой отельный номер. А затем сняла потрясающий вид из веранды – с пальмами, бассейном и красивыми лужайками.

Напомним, Отвергнутая Заливако Юля "Зайка" после "Холостяка" появилась в компании молодого красавца: "Я мечтала…".

Как сообщала Politeka, Участница "Холостяка" Юля "Зайка" хвастнула стилем и рассказала о своих заработках: "Прибыль приносят…".

Также Politeka писала, что Экс-фаворитка "Холостяка" Заливако Юля "Зайка" неожиданно засветилась на конкурсе красоты: "Мне посчастливилось".