Участница "Холостяка" Юля "Зайка" после проекта воплотила свою мечту, чем похвасталась в сети

Как сообщает Politeka.net, известная блогерша, участница реалити-шоу "Холостяк" с Михаилом Заливако Юлия Бельченко ("Зайка"), часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз звездная красота поделилась свои достижением – она запустила свой личный курс по SMM-специальности, в котором обучает премудростям этой профессии.

В своем микроблоге Юлия выложила несколько кадров с презентации, на которых позирует в компании молодого красавца, который, видимо, помогал ей в воплощении мечты. На кадрах видно, что для мероприятия красотка выбрала стильное темное платье с мелким узором и прозрачными ставками, этот наряд подчеркнул изящную фигурку и упругое декольте девушки.

В подписи к фотографиям Бельченко написала: "Около двух лет я мечтала запустить свой курс по работе в соцсетях. Каждый раз на пути к цели меня останавливал синдром самозванца. Появлялись мысли, что есть люди, которые дольше в этой сфере, лучше разбираются, да и вообще, кому будет интересен мой курс и мой взгляд на профессию смм специалиста. Но после проекта "Холостяк" я получила столько вопросов от вас о том, что это за профессия и где ей обучиться, что все же собрала всю свою смелость и уверенность и создала программу курса".

Напомним, Участница "Холостяка" Юля "Зайка" хвастнула стилем и рассказала о своих заработках: "Прибыль приносят…".

Как сообщала Politeka, Финалистка "Холостяка" Юля "Зайка" похвасталась, как ухажер вымаливает у нее прощение: "Дать ему второй шанс?".

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