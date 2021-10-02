Участница романтического шоу "Холостяк" с Михаилом Заливако Юлия "Зайка" Бельченко показала, как проводит время на курорте в Египте

Как пишет Politeka.net, Юлия Бельченко является SMM-менеджером и инста-блогером. "Зайка" решила принять участие в шоу "Холостяк", где добралась до финала, но не смогла завоевать красавчика Михаила Заливако. Зато у девушки появились сотни тысяч фанатов в Инстаграм, которых Юлия постоянно радует новым контентом.

На новом фото, которое Бельченко опубликовала в социальной сети, "Зайка" была в мини-бикини. Блогерка стояла в воде, наслаждаясь солнышком. На втором сторис девушка уже плавала в бассейне. демонстрируя роскошную фигурку. Юлия добавила романтичную музыку в видео, которое оставила в разделе сторис.

Фанаты не смогли написать комплименты или поставить лайки финалистке "Холостяка", ведь в сторис нет таких функций.

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