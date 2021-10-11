Главный герой 11-го сезона шоу "Холостяк" и известный бизнесмен Михаил Заливако рассказал о сюрпризах, которые для него подготовила победительница проекта Анна Богдан.

Как передает Politeka.net, Михаил Заливако является предпринимателем из Харькова, он известен как участник 11-ого сезона шоу "Холостяк". Там они познакомились с бывшей женой Андрея Богдана - Анной Богдан. Сейчас Михаил и Анна в отношениях.

Так, на этот раз Михаил Заливако опубликовал на своей странице новые Сториз. На кадрах он рассказывает о том, что его избранница Анна Богдан подготовила для него три сюрприза.

"Мы должны были поехать сегодня в Киев, но из-за того, что у меня есть определенные подарки, которые подарила мне Аня. Их у меня три. Сегодня будет первый и...не знаю как это правильно описать...Я не переживаю, не боюсь. И посмотрим, что будет дальше", — рассказал Михаил Заливако.

Позже Анна Богдан выложила сториз, где Михаил получил первый подарок. Это оказался прыжок с парашютом.

"Спасибо тебе большое за подарок!", - поблагодарил Анну Богдан её избранник.

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