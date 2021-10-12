Бывшая участница шоу "Холостяк-11" с украинским бизнесменом Михаилом Заливако, появилась на другом популярном проекте, поразив всех своим талантом.
Гимнастка Лиза Крутикова вместе с другими участницами проекта боролась за сердце "холостяка", передает Politeka.net. Девушка покинула шоу из-за того, что, по мнению Заливако, она высказывала ему много претензий.
По словам Крутиковой, она не думала, что участие в проекте ей дастся так тяжело, ведь она не хотела делить мужчину с кем-либо.
На днях стало известно, что гимнастка пришла на другой проект - "Україна має талант". (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы) Там она заставила судей и зрителей кричать от восторга.
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"Сейчас "холостяк" кусает локти", - произнесла одна из членов жюри Ксения Мишина.
"Уже совсем скоро на телеканале @stbua ♥️ Я волнуюсь и конечно же жду вашей поддержки 💪🏻🙌🏻 Будете держать кулачки? 🔥", - написала Лиза.
Отметим, премьера программы состоится уже в этом месяце. Членами жюри стали Ксения Мишина, Сергей Притула и Женя Кот.
Новый сезон шоу посвящен 30-летию Дня независимости Украины.
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