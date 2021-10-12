Актриса Ксенія Мішина, колишня " Холостячка "і нова суддя в прийдешньому сезоні проекту" Україна має талант", поділилася незвичними кадрами і показала себе в образі нареченої.

Зараз зірка чергує зйомки в новому серіалі зі зйомками в новому сезоні творчого шоу. Тому практично кожен день показує, як проводить дні на знімальному майданчику і що змінюється в її житті.

Цього разу Ксенії вдалося порадувати шанувальників милими моментами зі зйомки. Справа в тому, що перед камерами Ксенія з'явилася в образі зухвалої нареченої – коротке плаття, піджак і зачіска доповнювали один одного.

Однак із загального ансамблю вибивалася величезна тепла куртка, що послужила Ксенії порятунком в перерві між зйомками. Оскільки на вулиці вже досить холодно, знімати деякі сцени на вулиці в тонкому платті вже досить проблематично.

Нагадаємо, нещодавно в мережі з'явилася інформація про можливе відновлення відносин Ксенії та Олександра. Мішина і Еллерт опублікували спільні сторіс в Instagram, на яких видно, що вони провели недільний день разом. Цим пара розвіяла всі сумніви і дала зрозуміти, що вони знову разом.

Цю новину прокоментував ведучий шоу " Холостячка "Григорій Решетник:"я вам говорив, що можливо все". Треба сказати, що користувачі вже не вірять в щирі почуття Саші і Ксюші, вважаючи, що вони були разом тільки через контракт.

Нагадавши, Фіналіст " Холостячки "Тригубенко більше не знайомиться з дівчатами, з'ясувалася причина:" Сорі, але...".

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