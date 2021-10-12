Відомий хореограф і суддя "Україна має талант" Євген Кот у незвичайній позі поцілував свою дружину, яка показала свої здібності.

Як передає Politeka.net, Євген Кот є відомим танцюристом і хореографом. Він прославився на шоу "Танці з зірками", де виходив на паркет з актрисою Ксенією Мішиною. Через кілька місяців вони змогли здобути перемогу, а зараз вони стали новими суддями шоу "Україна має талант.

Так, цього разу Євген Кот поділився новою публікацією на своїй сторінці в Instagram. На кадрі він разом зі своєю дружиною Наталією Татаринцевою незвично позує. Він сидить, а його дружина в складній гімнастичній позі нахиляється до нього і цілує його.

"Просто це любов", - описав почуття Євген Кот.

Шанувальники танцюриста залишили безліч приємних слів в коментарях: "Поламаєш дружину", "Любов як витвір мистецтва! Вау!", "Які ж ви красиві", "Хочеться побачити нормальні фото вашої пари без викрутасів", "Дуже красиво", "Ви шикардосние", "Та, ну, так. Україна має талант На виїзді.", "І, як завжди, труднощі дісталися жінці. А ми...просто сидимо", "Це неймовірно!".

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