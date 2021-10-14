Известная актриса Ксения Мишина, которая стала судьей шоу "Україна має талант", высказалась о своих впечатлениях по поводу участия в проекте и опыте, который получила за время работы с коллегами.
В этот раз под новыми фото, сделанными во время работы над съемками очередного эфира, Ксения решила высказаться по поводу задумки стать судьей «Україна має талант». По словам актрисы, такое решение ворвалось в ее жизнь совершенно неожиданно.
И ее первой эмоцией была – паника, ведь она никогда ранее не была в таком амплуа, это же громадная ответственность. Но прийдя на кастинг, сев за стол вместе с Женей, они так быстро расслабились и ухватили саму суть задачи в шоу, что провели его легко и круто, и сомнений в ней не осталось ни на секунду.
«Тогда я объявила себе и своему миру, что готова к новому опыту и все буду для этого делать… И через время я оказалась уже за настоящим столом, перед настоящей сценой талант-шоу в окружении коллег и выпученными и от страха, и от восторга глазами. Конечно, я столкнулась не только со своими страхами, но и с кучей хейта со стороны людей, мол "кто она такая", "актриса - это не талант". И я понимаю этих людей, ведь даже я сама себя хейтила, когда-то. Но если уж глубже понимать происходящее - это моя реальность, мой путь и мой опыт, просто чуть за рамками комфорта и в этом вся соль :)
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У нас было 10 съемочных дней и каждый день я сидела открыв рот. Потому увидеть такое количество талантов и божественных наград, которыми обладают люди - это тоже награда и попадание в самое сердце!» - поделилась мыслями Ксения.
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