Украинская певица, героиня второго сезона шоу «Холостячка» Злата Огневич показывает в Инстаграм довольно интересные и смелые образы, в которых появляется на съемках проекта.
Певица в последнее время публикует очень много разных кадров, которые показывают ее чувство стиля в одежде. Нередко из-за этого разгораются споры – не всем по душе наряды Златы на проекте.
Сама же артистка рассказывает, что довольна продуманной линейкой нарядов и ей нравится, как она преображается на проекте. Как можно заметить, успевает «Холостячка» сделать памятные фото и с телеведущим шоу Григорием Решетником.
В этот раз Огневич решила поздравить товарища с днем рождения и сопроводила обращение в Стори двумя разными кадрами с весьма смелыми и элегантными образами.
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«Гриша, лучший! С днем рождения» - коротко написала Злата.
Ранее мы писали, что в новом эфире Злату решило впечатлить сразу несколько участников своими поступками во время свиданий на Кипре. Причем девушка в очередной раз сама отличилась перед мужчинами, выбрав смелый образ с открытым декольте.
«Делитесь впечатлениями от сегодняшнего эпизода #Холостячка 🌹 Теперь меня связывают с Кипром очень волнительные события ✈️🙌🏾 А сколько ещё таких ярких событий впереди!!! Голова кругом идёт 🙈» - высказалась Злата о последнем эфире.
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