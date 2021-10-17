Известный украинский шоумен, ведущий популярных проектов «Холостяк» и «Холостячка» Григорий Решетник показал участников шоу "Холостячка-2" со Златой Огневич.
Григорий Решетник ведет шоу, часто общаясь с участниками, сообщает Politeka.net. Ведущий приносит письма от "холостячки" и рассказывает о предстоящих свиданиях.
В пятницу, 15 октября, вышел пятый выпуск шоу "Холостячки", по итогу которого парней, которые борются за сердце Златы, стало меньше.
В своем посте Инстаграм Григорий Решетник показал участников перед уходом некоторых из них.
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"Кто оставит сегодня шоу, а кто Злате подходит больше всего???", - написал телеведущий.
За девять часов публикация собрала более 5000 лайков и много комментариев.
"Сашу НАДО просто отправлять....хотя Влад 25, тоже не её герой)", "Рома Свечкаренко подходит больше 😍🔥", "Дима очень подходит ☺️", "А на самом деле, Злата сама поцеловала Диму", "Максим Тарапата😊", "Дмитрий выйдет в финал 100%", "Рома Свечкоренко подходит! Гармоничная пара получится🔥", - разогрелся спор в сети.
Отметим, Злата Огневич пришла на шоу, чтобы встретить свою любовь. 35-летняя артистка хочет создать семью с достойным мужчиной, ведь ранее у нее были неудачные отношения.
Напомним, что "холостячка" Огневич заставила своих кавалеров сгорать от ревности
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