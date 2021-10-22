еУкраинская певица и главная героиня второго сезона шоу «Холостячка» Злата Огневич встретилась с преданным поклонником после концерта и взволновала участников проекта свиданием с ним.

Знаменитая певица в перерыве между съемками успевала также и давать концерты, ездить выступать и волновать фанатов своими образами. После одного из выступлений Злата встретилась с поклонником, который удивил ее роскошным букетом.

«Помнишь меня? – спрашивает мужчина в видео Огневич. Анонс с кадрами ревности мужчин и поездки Златы немало заинтриговал поклонников.

«Готовы ли мужчины мириться с вниманием поклонников Холостячки-звезды? Смотрите сегодня!» - пишут в сети.

Поклонники принялись рассуждать о поведении мужчин на проекте, а также о том, как быть с неожиданной встречей Златы и поклонника после концерта.

«Чё то она не интересная, Мишина круче🔥; Боже, ну СТБ просто профессионалы своего дела, каждое промо как в турецких фильмах, не хватает мафии и стрельбы ахха Молодцы, стараются 👏; Было б за кого; Такой цирк🤦🏻‍ этот сезон холостячка полный провал; Делают все,что бы пропадал интерес с каждым выпуском👏».

Также на телеканале СТБ состоялась премьера второго сезона реалити-шоу "Холостячка", героиней которого стала известная певица Злата Огневич. На официальной странице проекта в Instagram часто рассказывают подробности шоу. На этот раз в Сеть выложили видео романтического свидания Огневич со львовским бизнесменом Дмитрием Шевченко.

"Дмитрий открылся для Холостячки с совсем другой стороны. Мужчина отбросил всю скромность и поделился с ней своими чувствами 🥰

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