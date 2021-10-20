Українська співачка Злата Огневич, яка стала героїнею шоу" Холостячка", вирішила висловитися у себе на сторінці в Instagram про зйомки і видала закулісну правду проекту.

Злата вирішила відповісти цього разу на цікаві питання шанувальників, в тому числі торкнувшись і питання, що стосуються проекту «Холостячка». Нерідко Злату критикують за зовнішній вигляд, висміюючи вбрання в нових ефірах.

Тому артистка поспішила відреагувати на питання про те, чи було у неї таке, що доводилося сперечатися з візажистом:

"Навіть якщо б зі мною працював хтось великий, це б все одно не задовольнило деяку частину шанувальників. Тому, щоб раз і назавжди розвіяти це питання на проекті «Холостячка», я висловлюся.

На шоу є свій пул стилістів, візажистів і т.д. вони дуже класні, професійні хлопці. І пам'ятайте, що у кожного бренду, артиста і так далі є позиціонування і певна лінія. Так звана «Біблія проекту", якої всі слідують. У тому числі і учасники проекту!» - висловилася зірка.

В одних з нових сторіс Злата Огневич поділилася враженнями від виступу.

"Я повернулася додому після концерту і просто не можу з вами не поділитися цими емоціями. Яке щастя бути артистом! Яке щастя бачити ці вдячні, щасливі радісні очі, відчувати в повітрі щось таке, що не можна взагалі помацати, але можна тільки відчути шкірою", - поділилася співачка.

Нагадавши, "Холостячка" Огневич потрапила в незручну ситуацію через вчинок залицяльника: "це було дуже несподівано!".

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