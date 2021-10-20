Украинская певица Злата Огневич, которая стала героиней шоу "Холостячка", решила высказаться у себя на странице в Инстаграм о съемках и выдала закулисную правду проекта.

Злата решила ответить в этот раз на интересные вопросы поклонников, в том числе затронув и вопросы, касающиеся проекта «Холостячка». Нередко Злату критикуют за внешний вид, высмеивая наряды в новых эфирах.

Поэтому артистка поспешила отреагировать на вопрос о том, было ли у нее такое, что приходилось спорить с визажистом:

«Даже если бы со мной работал кто-то великий, это бы все равно не удовлетворило некоторую часть поклонников. Поэтому, чтобы раз и навсегда развеять этот вопрос на проекте «Холостячка», я выскажусь.

На шоу есть свой пул стилистов, визажистов и т.д. Они очень классные, профессиональные ребята. И помните, что у каждого бренда, артиста и так далее есть позиционирование и определенная линия. Так называемая «библия проекта», которой все следуют. В том числе и участники проекта!» - высказалась звезда.

В одних из новых сторис Злата Огневич поделилась впечатлениями от выступления.

"Я вернулась домой после концерта и просто не могу с вами не поделиться этими эмоциями. Какое счастье быть артистом! Какое счастье видеть эти благодарные, счастливые радостные глаза, ощущать в воздухе что-то такое, что нельзя вообще потрогать, но можно только почувствовать кожей", - поделилась певица.

Напомним, "Холостячка" Огневич попала в неловкую ситуацию из-за поступка ухажера: "Это было очень неожиданно!".

Как сообщала Politeka, Огневич в роскошном образе показала, кого считает лучшим на "Холостячке": кадры.

Также Politeka писала, что Кто подходит "Холостячке" Злате Огневич, в Сети разгорелся спор: "Гармоничная пара получится".