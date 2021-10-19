Українська співачка, героїня другого сезону шоу «Холостячка», Злата Огневич відповіла на питання, що стосується її жіночності і як вона її розкриває, незважаючи на пильну увагу фанатів проекту.

Цього разу Злата вирішила відповісти на безліч різних питань шанувальників, а також висловилася про те, як їй вдається зберігати позитив, незважаючи на множинну критику. Через участь Злати на» Холостячку", багато хто звертає увагу на зовнішній вигляд виконавиці.

Відповідаючи на одне з питань, Огневич також підняла тему жіночності і розповіла, як вона її зберігає:

"Тоді прийшов момент, коли я просто сказала собі: Крихітка, ти крута! Допомагали всі ці жіночі штуки милі, які створюють настрій. Працюю над собою кожен день, вчуся хвалити себе за успіх - це надає мені сили. Прощаю собі факапи, радую свою внутрішню дівчинку, виконую бажання» - висловилася Злата.

Раніше в новому ефірі Злату вирішило вразити відразу кілька учасників своїми вчинками під час побачень на Кіпрі. Причому дівчина в черговий раз сама відзначилася перед чоловіками, вибравши сміливий образ з відкритим декольте.

"Діліться враженнями від сьогоднішнього епізоду #Холостячка ✈ тепер мене пов'язують з Кіпром дуже хвилюючі події ✈ ️ ✈ А скільки ще таких яскравих подій попереду!!! Голова обертом йде 🙈 » - висловилася Злата про останній ефір.

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