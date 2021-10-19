Украинская певица, героиня второго сезона шоу «Холостячка», Злата Огневич ответила на вопрос, касающийся ее женственности и как она ее раскрывает, несмотря на пристальное внимание фанатов проекта.

В этот раз Злата решила ответить на множество разных вопросов поклонников, а также высказалась о том, как ей удается сохранять позитив, несмотря на множественную критику. Из-за участия Златы на «Холостячке», многие обращают внимание на внешний вид исполнительницы.

Отвечая на один из вопросов, Огневич также подняла тему женственности и рассказала, как она ее сохраняет:

«Тогда пришел момент, когда я просто сказала себе: крошка, ты крутая! Помогали все эти женские штуки милые, которые создают настроение. Работаю над собой каждый день, учусь хвалить себя за успех - это придает мне силы. Прощаю себе факапы, радую свою внутреннюю девочку, исполняю желания» - высказалась Злата.

Ранее в новом эфире Злату решило впечатлить сразу несколько участников своими поступками во время свиданий на Кипре. Причем девушка в очередной раз сама отличилась перед мужчинами, выбрав смелый образ с открытым декольте.

«Делитесь впечатлениями от сегодняшнего эпизода #Холостячка 🌹 Теперь меня связывают с Кипром очень волнительные события ✈️🙌🏾 А сколько ещё таких ярких событий впереди!!! Голова кругом идёт 🙈» - высказалась Злата о последнем эфире.

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