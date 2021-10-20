Українська співачка Злата Огневич, яка стала другою українською "Холостячкою", вразила щасливим виглядом і звернулася до шанувальників з мотиваційною промовою.

Як повідомляє Politeka.net, 35-річна Злата Огневич зовсім скоро вибере переможця шоу «Холостячка», з яким, можливо, продовжить будувати стосунки. Поки красуня ділиться з шанувальниками своїми переживаннями і яскравими фотографіями з шоу.

На свіжому фото Злата постала в стильному брючному костюмі яскравого зеленого кольору. Вона показала справжні емоції, посміхаючись своєю сліпучою посмішкою.

"Іноді, потрібен просто момент, яким хочеться насолоджуватися. Нехай у Вас будуть такі моменти, нехай поруч будуть ті, хто відчуває і розділяє", - підписала фото зірка.

У коментарях яскравій красуні залишили масу приємних слів.

"Злата шикарна", "Красуня", "Злата, у тебе сама сліпуча посмішка", "Злата, ти найніжніша і дуже ласкава дівчина", "просто вау, дуже красива", "Правильно. Кайфувати просто від життя", «така красива», "прекрасна", - пишуть користувачі Мережі.

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