Украинская певица Злата Огневич, которая стала второй украинской "Холостячкой", впечатлила счастливым видом и обратилась к поклонникам с мотивационной речью.

Как сообщает Politeka.net, 35-летняя Злата Огневич совсем скоро выберет победителя шоу «Холостячка», с которым, возможно, продолжит строить отношения. Пока красотка делится с поклонниками своими переживаниями и яркими фотографиями с шоу.

На свежем фото Злата предстала в стильном брючном костюме яркого зеленого цвета. Она показала неподдельные эмоции, улыбаясь своей ослепительной улыбкой.

«Иногда, нужен просто момент, которым хочется наслаждаться. Пусть у Вас будут такие моменты, пусть рядом будут те, кто чувствует и разделяет», - подписала фото звезда.

В комментариях яркой красотке оставили массу приятных слов.

«Злата шикарная», «Красотка», «Злата, у тебя самая ослепительная улыбка», «Злата, ты самая нежная и ласковая девушка», «Просто вау, очень красивая», «Правильно. Кайфовать просто от жизни», «Такая красивая», «Прекрасная», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Огневич рассказала об особенном дне: "Есть с чем поздравить?".

Как сообщала Politeka, Огневич показала свою красавицу-маму: "Передай привет…".

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