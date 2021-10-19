"Рука в кишені не просто так"

Українська співачка і головна героїня нового сезону шоу "Холостячка" Злата Огневич показала новий осінній образ і заінтригувала словами про особливе днем.

Як пише Politeka.net, зірка поділилася новим постом на своїй сторінці в Instagram. У ньому Злата вирішила показати момент зі своєї прогулянки по осінньому Києву.

Співачка позувала на вулиці в теплих променях західного сонця. Для прогулянки Злата вибрала зручну, але від цього не менш стильний одяг. На ній був комфортний костюм і бежевий шкіряний жилет з поясом. Співачка мило посміхалася, дивлячись кудись вдалину.

"Залишу це фото тут, як нагадування про особливий день і моєї осені", - загадково підписала знімок Злата, вирішивши не пояснювати про що йде мова.

Її шанувальники не змогли пройти повз цю посаду. Деякі підписники запідозрили, що у зірки з'явився привід для привітань.

"Красива, щаслива», «інтрига...", "Наша красуня. Обожнюю просто", "прекрасна!", "Яка Сонячна принадність", "стильна Злата", "є з чим привітати? Права рука в кишені не просто так", "витончено", - пишуть люди.

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