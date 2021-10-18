Украинская певица Злата Огневич, которая стала главной героиней шоу "Холостячка", поделилась откровением, которое не смог оставить без внимания один из участников проекта.

Как сообщает Politeka.net, об этом исполнительница написала на своей странице в Инстаграм.

«Напишите, что Вас вдохновляет? Я каждый раз думаю, что жизнь. Вот она и вдохновляет! Конечно, хочется ей сказать: «Эй, помягче со мной, детка!» Но она только улыбается в ответ», - написала Злата.

Текст она сопроводила снимком, на котором запечатлена в стильном наряде – черном пиджаке и шелковых брюках. Образ она дополнила босоножками на высокой шпильке.

Среди остальных на вопрос Златы ответил и участник «Холостячки» Винченцо Дулепа.

«Ты💜», - коротко написал он.

Огневич на такой комментарий пока никак не отреагировала, в отличие от своих подписчиц. «Как всегда смелый Винченцо», - оценили его реплику в Сети.

Напомним, Злата Огневич объявила о важном событии, которое многие ждали: "Не могу не поделиться"

Как сообщала Politeka, "Холостячка" Огневич попала в неловкую ситуацию из-за поступка ухажера: "Это было очень неожиданно!"

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