Украинская певица Злата Огневич, которая стала героиней шоу "Холостячка", поделилась эмоциями от своего выступления и рассказала, какой подарок приготовила для поклонников.
Популярная исполнительница снялась в шоу "Холостячка", чтобы найти свою любовь, но также звезда не забывает развивать свою карьеру, сообщает Politeka.net. Артистка много выступает, и дает концерты.
В своем Инстаграм певица часто делится новостями о важных событиях в жизни.
В одних из новых сторис Злата Огневич поделилась впечатлениями от выступления.
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"Я вернулась домой после концерта и просто не могу с вами не поделиться этими эмоциями. Какое счастье быть артистом! Какое счастье видеть эти благодарные, счастливые радостные глаза, ощущать в воздухе что-то такое, что нельзя вообще потрогать, но можно только почувствовать кожей", - поделилась певица.
По словам исполнительницы, у нее сейчас бурлит кровь, из-за чего она не сможет полночи спать, думая о прошедшем концерте. А далее Злата Огневич объявила о важном событии, которое многие ждали:
"В ноябре я отправлюсь в небольшой тур - шесть городов посещу с сольными концертами, поэтому следите за афишей и приходите на концерт в вашем городе".
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