"Рука в кармане не просто так"

Украинская певица и главная героиня нового сезона шоу «Холостячка» Злата Огневич показала новый осенний образ и заинтриговала словами об особом днем.

Как пишет Politeka.net, звезда поделилась новым постом на своей странице в Инстаграм. В нем Злата решила показать момент из своей прогулки по осеннему Киеву.

Певица позировала на улице в теплых лучах закатного солнца. Для прогулки Злата выбрала удобную, но от этого не менее стильную одежду. На ней был комфортный костюм и бежевый кожаный жилет с поясом. Певица мило улыбалась, глядя куда-то вдаль.

«Оставлю это фото здесь, как напоминание об особом дне и моей осени», - загадочно подписала снимок Злата, решив не объяснять о чем идет речь.

Ее поклонники не смогли пройти мимо этого поста. Некоторые подписчики заподозрили, что у звезды появился повод для поздравлений.

«Красивая, счастливая», «Интрига…», «Наша красотка. Обожаю просто», «Прекрасная!», «Какая солнечная прелесть», «Стильная Злата», «Есть с чем поздравить? Правая рука в кармане не просто так», «Изящно», - пишут люди.

Напомним, "холостячка" Огневич раскрыла главный секрет своей женственности.

Как сообщала Politeka, главный фаворит "Холостячки" Златы Огневич, в Сети смекнули, кто это.

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