Відома українська співачка і головна героїня другого сезону шоу "Холостячка" Злата Огневич показала шанувальникам свою маму, яка звернулася до передплатників дочки.
Як пише Politeka.net, знаменитість поділилася новим кадрами на своїй сторінці в Instagram. Раніше Злата вже знайомила фанатів зі своєю мамою Галиною. Відомо, що жінка працювала вчителькою російської мови та літератури. Свого часу вона з чоловіком переїхала з Криму під Київ, де і живе зараз.
Судячи з усього, відносини мами і дочки дуже теплі. Злата з великим задоволенням розповідає про маму, а та завжди рада побачитися з донькою.
На нових кадрах Огневич вирішила нагадати шанувальникам, як виглядає одна з найголовніших людина в її житті.
"Подумала, що мами давно не було в сторіз. Мамо, ти де пропадала?", - поцікавилася Злата.
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"Ой, гуляла-гуляла і прибігла", - зі сміхом відповіла її мама.
"Прибігла? Хвостиком махнула ... Мам, передай привіт всім моїм підписникам, підписницям і маленьким підписятам", - попросила співачка.
"Всім передаю привіт, як сказано: і підписникам, і підписятам", - зі сміхом вимовила її мама.
З урахуванням того, що зараз Злата шукає свою другу половинку на проекті "Холостячка", в майбутньому її мама цілком може стати тещею переможця шоу.
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