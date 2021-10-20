Відома українська співачка і головна героїня другого сезону шоу "Холостячка" Злата Огневич показала шанувальникам свою маму, яка звернулася до передплатників дочки.

Як пише Politeka.net, знаменитість поділилася новим кадрами на своїй сторінці в Instagram. Раніше Злата вже знайомила фанатів зі своєю мамою Галиною. Відомо, що жінка працювала вчителькою російської мови та літератури. Свого часу вона з чоловіком переїхала з Криму під Київ, де і живе зараз.

Судячи з усього, відносини мами і дочки дуже теплі. Злата з великим задоволенням розповідає про маму, а та завжди рада побачитися з донькою.

На нових кадрах Огневич вирішила нагадати шанувальникам, як виглядає одна з найголовніших людина в її житті.

"Подумала, що мами давно не було в сторіз. Мамо, ти де пропадала?", - поцікавилася Злата.

"Ой, гуляла-гуляла і прибігла", - зі сміхом відповіла її мама.

"Прибігла? Хвостиком махнула ... Мам, передай привіт всім моїм підписникам, підписницям і маленьким підписятам", - попросила співачка.

"Всім передаю привіт, як сказано: і підписникам, і підписятам", - зі сміхом вимовила її мама.

З урахуванням того, що зараз Злата шукає свою другу половинку на проекті "Холостячка", в майбутньому її мама цілком може стати тещею переможця шоу.

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