Известная украинская певица и главная героиня второго сезона шоу «Холостячка» Злата Огневич показала поклонникам свою маму, которая обратилась к подписчикам дочки.

Как пишет Politeka.net, знаменитость поделилась новым кадрами на своей странице в Инстаграм. Ранее Злата уже знакомила фанатов со своей мамой Галиной. Известно, что женщина работала учительницей русского языка и литературы. В свое время она с мужем переехала из Крыма под Киев, где и живет сейчас.

Судя по всему, отношения мамы и дочки очень теплые. Злата с большим удовольствием рассказывает о маме, а та всегда рада увидеться с дочкой.

На новых кадрах Огневич решила напомнить поклонникам, как выглядит один из самых главных человек в ее жизни.

«Подумала, что мамы давно не было в Сториз. Мама, ты где пропадала?», - поинтересовалась Злата.

«Ой, гуляла-гуляла и прибежала», - со смехом ответила ее мама.

«Прибежала? Хвостиком махнула…Мам, передай привет всем моим подписчикам, подписчицам и маленьким подписятам», - попросила певица.

«Всем передаю привет, как сказано: и подписчикам, и подписятам», - со смехом произнесла ее мама.

С учетом того, что сейчас Злата ищет свою вторую половинку на проекте «Холостячка», в будущем ее мама вполне может стать тещей победителя шоу.

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