Украинская певица, героиня второго сезона шоу «Холостячка» Злата Огневич заинтриговала поклонников размышлениями после двух свиданий на шоу.

Как сообщает Politeka.net, в Инстаграм у звезды появилось фото, сделанное в поле. Злата позировала в легком летнем платье с разрезами, впечатлив своей цветущей красотой.

«Чувства или разум? Что выбрать…У нас было очень романтическое свидание с Винченцо и Андреем. Мне нравится, как проявляют себя мужчины, каждый хочет удивить. Вопросы есть лишь к сердцу, моему сердцу. Я доверяю только ему, надеюсь, на этот раз оно сделает ТОТ самый искренний выбор!», - подписала фото певица.

В комментариях поклонники шоу оставили массу отзывов и советов Злате.

«Пусть Ваш выбор будет по сердцу, смотрим вас», «Максим хороший парень, он искренне смотрит на вас», «Все мужики собрались как бабы базарные и обсуждают, что Злата пригласила Макса домой. Как девки», «Андрей так на Вас смотрит, как никто», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Злата Огневич отправила участников "Холостячки" на детектор лжи: "Я не прощу...".

Ранее Politeka писала, что Огневич не смогла скрыть чувства к участнику "Холостячки": "Как муж и жена".

A еще Politeka сообщала, что Огневич устроила "концерт" на эскалаторе: "Больно смотреть".