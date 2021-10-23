Украинская певица, героиня второго сезона шоу «Холостячка» Злата Огневич заинтриговала поклонников размышлениями после двух свиданий на шоу.
Как сообщает Politeka.net, в Инстаграм у звезды появилось фото, сделанное в поле. Злата позировала в легком летнем платье с разрезами, впечатлив своей цветущей красотой.
«Чувства или разум? Что выбрать…У нас было очень романтическое свидание с Винченцо и Андреем. Мне нравится, как проявляют себя мужчины, каждый хочет удивить. Вопросы есть лишь к сердцу, моему сердцу. Я доверяю только ему, надеюсь, на этот раз оно сделает ТОТ самый искренний выбор!», - подписала фото певица.
В комментариях поклонники шоу оставили массу отзывов и советов Злате.
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«Пусть Ваш выбор будет по сердцу, смотрим вас», «Максим хороший парень, он искренне смотрит на вас», «Все мужики собрались как бабы базарные и обсуждают, что Злата пригласила Макса домой. Как девки», «Андрей так на Вас смотрит, как никто», - пишут пользователи сети.
Напомним, что Злата Огневич отправила участников "Холостячки" на детектор лжи: "Я не прощу...".
Ранее Politeka писала, что Огневич не смогла скрыть чувства к участнику "Холостячки": "Как муж и жена".
A еще Politeka сообщала, что Огневич устроила "концерт" на эскалаторе: "Больно смотреть".