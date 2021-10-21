У мережі показали яскравий анонс нового випуску шоу "Холостячка" зі Златою Огневич, в якому учасники пройшли випробування на детекторі брехні, схоже, буде гаряче.

Як повідомляє Politeka.net, на ютуб-каналі проекту "Холостячка" виклали коротке відео, яке є анонсом нового п'ятничного випуску шоу. У ролику зібрали найгарячіші кадри і непередбачувані реакції головної героїні Злати Огневич і претендентів на її серце. І, судячи з цих кадрів, новий випуск буде спекотним.

Так, виявилося, що женихи побували на детекторі брехні, і, згідно з анонсом, Злата дізнається, що хтось із них одружений. Також після цієї перевірки виявилося, що один з учасників нібито любить групові насолоди, а ще в одного була близькість прямо під час зйомок проекту.

"Це взагалі поміняло все. Я не прощу зраду", - каже Злата в кінці гарячого анонсу".

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