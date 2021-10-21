В сети показали яркий анонс нового выпуска шоу "Холостячка" со Златой Огневич, в котором участники прошли испытание на детекторе лжи, похоже, будет горячо.

Как сообщает Politeka.net, на ютуб-канале проекта "Холостячка" выложили короткое видео, которое является анонсом нового пятничного выпуска шоу. В ролике собрали самые горячие кадры и непредсказуемые реакции главной героини Златы Огневич и претендентов на ее сердце. И, судя по этим кадрам, новый выпуск будет жарким.

Так, оказалось, что женихи побывали на детекторе лжи, и, согласно анонсу, Злата узнает, что кто-то из них женат. Также после этой проверки оказалось, что один из участников якобы любит групповые наслаждения, а еще у одного была близость прямо во время съемок проекта.

"Это вообще поменяло все. Я не прощу измену", - говорит Злата в конце горячего анонса".

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