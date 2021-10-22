У мережі показали романтичне побачення героїні другого сезону шоу "Холостячка" Злати Огнєвіч із Дмитром Шевченко, якому шанувальники "прогнозують" перемогу.

Як пише Politeka.net, на телеканалі "СТБ" відбулася прем’єра другого сезону реаліті-шоу "Холостячка", героїнею якого стала відома співачка Злата Огнєвіч. На офіційній сторінці проєкту в Instagram часто розповідають подробиці шоу. Цього разу в мережу виклали відео романтичного побачення Огнєвіч із львівським бізнесменом Дмитром Шевченко.

"Дмитро відкрився для Холостячки із зовсім іншого боку. Чоловік відкинув усю скромність і поділився з нею своїми почуттями🥰

Дивіться в ексклюзивному відео просто зараз👇", - написали на сторінці.

Шанувальники написали, що Дмитро найбільше підходить Златі, він їй подобається, тому може дійти до фіналу.

"Ось вони якось виглядають вже як чоловік і дружина, рідні люди, дуже багато теплоти, почуття родинного вогнища і затишку", " Так все таки, Діма перший поцілував Злату 😍", "Діма з тих чоловіків, які звикли, що жінки самі за ними бігають. Навіщо дарувати подарунки, квіти, говорити компліменти, якщо жінка і так вже розтанула біля тебе. Ось і Златі Діма дуже подобається, навіть в останній серії зробила йому комплімент. Думаю Дімка дійде до фіналу", "Класна пара 😍", - написали в мережі.

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