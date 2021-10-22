В сети показали романтическое свидание героини второго сезона шоу "Холостячка" Златы Огневич с Дмитрием Шевченко, которому поклонники "прогнозируют" победу.

Как пишет Politeka.net, на телеканале СТБ состоялась премьера второго сезона реалити-шоу "Холостячка", героиней которого стала известная певица Злата Огневич. На официальной странице проекта в Instagram часто рассказывают подробности шоу. На этот раз в Сеть выложили видео романтического свидания Огневич со львовским бизнесменом Дмитрием Шевченко.

"Дмитрий открылся для Холостячки с совсем другой стороны. Мужчина отбросил всю скромность и поделился с ней своими чувствами 🥰

Смотрите в эксклюзивном видео прямо сейчас 👇 ", - написали на странице.

Поклонники написали, что Дмитрий больше всего подходит Злате, он ей нравится, поэтому может дойти до финала.

"Вот они как-то выглядят уже как муж и жена, родные люди, очень много теплоты, чувства домашнего очага и уюта", "Так все таки, Дима первый поцеловал Злату 😍 ", "Дима из тех мужчин, которые привыкли, что женщины сами за ними бегают. Зачем дарить подарки, цветы, говорить комплименты, если женщина и так уже растаяла возле тебя. Вот и Злате Дима очень нравится, даже в последней серии сделала ему комплимент. Думаю Димка дойдет до финала", "классная пара 😍 ", - написали в сети.

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